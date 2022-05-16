Son dakika haber... Sinop'ta hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Sinop'ta hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

16.05.2022 13:22
Son dakika haber... Sinop'ta hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Sinop'ta motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Demirci Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.İ.'nin kullandığı 57 AAR 549 plakalı motosiklet, dört yol ağzında Demirci Sokak'tan Nalbant Sokağa geçtiği sırada, Aslan Sokak'tan çıkan 57 AV 161 plakalı Ş.K.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada motosikletten savrulan R.İ. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı R.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Son dakika haber... Sinop'ta hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika haber... Sinop'ta hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika haber... Sinop'ta hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sinop'ta hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sinop'ta hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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