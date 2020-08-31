Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip ve futbolculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Gerede ilçesinde teknik ekip ve futbolculara dün Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize yapılan Kovid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.