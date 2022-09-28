Son dakika haberleri... SULTANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA, BETON MİKSERİ MOTOSİKLETİN ÜZERİNE DEVRİLDİ 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... SULTANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA, BETON MİKSERİ MOTOSİKLETİN ÜZERİNE DEVRİLDİ 2 YARALI

28.09.2022 19:38

Edinilen son dakika gelişmesine göre SULTANGAZİ'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada beton mikseri motosikletin üzerine devrildi.

SULTANGAZİ'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada beton mikseri motosikletin üzerine devrildi. Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GU 3201 plakalı otomobilin sürücüsü Tolgahan Alıntaş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yere düşen 34 EBE 506 plakalı motosiklete çarpmamak için hamle yaptı. 34 NG 9607 plakalı beton mikseri şoförü de hamle yapınca araçlar birbirine girdi. Arkadan gelen 34 UD 4479 plakalı kamyonet ile 34 LET 679 plakalı servis minibüsünün de karışmasıyla zincirleme kaza oldu. Beton mikseri kaldırıma çarptıktan sonra motosikletin üzerine devrildi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada adı öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü ile kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Mustafa Erik yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Tolgahan Alıntaş, Motorcu önüme devrildi. Çarpmamak için hafif yavaşladım, arkadan gelen diğer araçlar da bana vurdu. Sonuç ortada dedi.

Kazayı gören Kemal Yavuz, Mikser şoförü 50 kilometre hızla giderken, önüne motosiklet kırıyor. Bunlar ağır vasıta kamyon olduğu için kamyonla mecbur sola manevra yaptı. Yoksa motosiklet sürücüsünü ezecekti. Manevra yapıp kamyonu yan yatırmasaydı motosiklet sürücüsünü ezecekti İfadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-TEM'DE ELİYLE PLAKAYI KAPATAN MOTOSİKLETLİYE 946 TL PARA CEZASI VERİLDİ İSTANBUL-TEM'DE ELİYLE PLAKAYI KAPATAN MOTOSİKLETLİYE 946 TL PARA CEZASI VERİLDİ
Kaynak: DHA

Mahmutbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SULTANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA, BETON MİKSERİ MOTOSİKLETİN ÜZERİNE DEVRİLDİ 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:50 Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor
00:39 Reha Muhtar'ın oğluyla kavuşma anları Seren Serengil'in objektiflerine yansıdı
00:14 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:25 Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 01:43:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... SULTANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA, BETON MİKSERİ MOTOSİKLETİN ÜZERİNE DEVRİLDİ 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement