Son dakika haber | Takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti

13.10.2020 00:57
Son dakika haber | Takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İzmir'de müşteri olarak bindiği takside fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de müşteri olarak bindiği takside fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesinde Ömer Han (65) isimli kişi, A.Ş. idaresindeki ticari taksiye bindi. Şehirlerarası otobüs terminaline gitmek istediğini belirten Han, taksiye bindikten yaklaşık 300 metre sonra fenalaştı. Han'ın fenalaştığını gören sürücü A.Ş. aracı yol kenarına çekerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ömer Han'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Han'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - İZMİR

Kemalpaşa, Bornova, İzmir, Han, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika

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