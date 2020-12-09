Son dakika haber: Tarıma dayalı ekonomik yatırım destekleme müracaatları başladı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 14. Etap tarıma dayalı ekonomik yatırımların müracaat süresinin başladığını açıkladı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe ait Uygulama Rehberi'nin 7 Aralık 2020 tarihinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Web sitesinde yayımlandığını ifade eden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 14. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların müracaat süresinin başladığını söyledi.

Son başvuru 6 Mart 2021

Son başvuru tarihinin 6 Mart 2021 olduğuna dikkat çeken İl Müdürü Öztürk, "Başvurular, uygulama rehberi yayım tarihi olan 7 Aralık 2020 tarihinde başlamış olup, başvurular bu tarihten itibaren 90 gün içerisinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sayfasında, https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx uygulamasına girilerek yapılacaktır." dedi.

Yatırım tutarı ve destekleme oranları hakkında da bilgiler veren Metin Öztürk, "Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, yatırım niteliği; yeni tesis olan başvurulardan 3 milyon TL, tamamlama olan başvurularda 2 milyon TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1 milyon 500 bin TL üst limitini geçemez." dedi. Öztürk ayrıca hibeye esas proje tutarı alt limitinin 250 bin Türk Lirası olduğunu da sözlerine ekledi.

Ekonomik yatırım konuları

Öztürk, ekonomik yatırım konularında; "1. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularında, 2. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında, 3. Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, 4. Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırım konuları ve 5. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konuları, hibe desteği kapsamında değerlendirilmiştir." dedi.

Hibe desteği konuları

Hibe programından da bahseden Öztürk şunları söyledi: "1. Gerçek ve tüzel kişiler, 2. 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişilik olarak başvurabilirler." - MANİSA