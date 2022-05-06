Son dakika haber! Tarlada çift süren traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Tarlada çift süren traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

06.05.2022 15:45
Son dakika haber! Tarlada çift süren traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Bekilli ilçesinde traktörle tarla sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 69 yaşındaki Bekir Kaya, uçurumdan yuvarlanan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Bekilli ilçesinde traktörle tarla sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 69 yaşındaki Bekir Kaya, uçurumdan yuvarlanan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaya'nın yardımına koşan akrabası ise traktörü durdurmaya çalışırken yaralandı.

Kaza, Bekilli ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tarlada traktörle çift süren 69 yaşındaki Bekir Kaya, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde uçurumdan yuvarlandı. Devrilen traktörün altında kalan Bekir Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörün arkasından Kaya'nın yardımına koşan İsa Ç. ise yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı İsa Ç.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bekilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemenin ardından hayatını yitiren Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Son dakika haber! Tarlada çift süren traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber! Tarlada çift süren traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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Bekir Kaya, Denizli, Bekilli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Tarlada çift süren traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Tarlada çift süren traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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