Taşlıçay'da arazi kavgası: 5 yaralı - Son Dakika
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Taşlıçay'da arazi kavgası: 5 yaralı

20.06.2022 12:07

- Taşlıçay'da arazi kavgası: 5 yaralı Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

- Taşlıçay'da arazi kavgası: 5 yaralı

AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Boyuncak ve Aşağı Toklu köylülerin karıştığı kavgada onlarca kişi birbirine girdi.

Sınırları bir olan iki köyün, arazi husumeti nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgaya ilçe emniyet personelleri müdahale etti.

Kavgada Olayla ilgisi olmayan, aracı olduğu iddia edilen 2 kişinin de darp edildiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taşlıçay'da arazi kavgası: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Taşlıçay'da arazi kavgası: 5 yaralı - Son Dakika
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