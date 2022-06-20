Kavgada Olayla ilgisi olmayan, aracı olduğu iddia edilen 2 kişinin de darp edildiği bildirildi.

Sınırları bir olan iki köyün, arazi husumeti nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgaya ilçe emniyet personelleri müdahale etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Taşlıçay'da arazi kavgası: 5 yaralı - Son Dakika

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