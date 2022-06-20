- Taşlıçay'da arazi kavgası: 5 yaralı
AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Boyuncak ve Aşağı Toklu köylülerin karıştığı kavgada onlarca kişi birbirine girdi.
Sınırları bir olan iki köyün, arazi husumeti nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgaya ilçe emniyet personelleri müdahale etti.
Kavgada Olayla ilgisi olmayan, aracı olduğu iddia edilen 2 kişinin de darp edildiği bildirildi.
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