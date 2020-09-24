Son dakika haber... Tayland parlamentosu Anayasa değişikliği kararını Kasım'a erteledi - Son Dakika

Tayland parlamentosu, halk tarafından talep edilen Anayasa değişikliği kararını bugün yapılan oylama ile Kasım ayına erteledi.

Tayland'da Temmuz ayından bu yana hükümet ve monarşi karşıtı protestolar devam ederken, Tayland parlamentosundan protestocuları öfkelendirecek bir karar çıktı. Tayland parlamentosu, bugün yapılan oylama ile halk tarafından talep edilen Anayasa değişikliğine dair verilecek kararı Kasım ayına erteledi. Hükümet yanlıların ağırlıklı olduğu Tayland parlamentosu, Anayasa değişikliği sürecini incelemek üzere bir komite kuracak. Milletvekili Chinnaworn Boonyakiat yaptığı açıklamada, "Anayasa değişikliği için bir önergeyi kabul etme oylaması Kasım ayına ertelendi" ifadelerini kullandı. İleri Hareket Partisi'nden milletvekili Wiroj Lakkhanaadisorn yaptığı açıklamada ise, parlamentonun önergeyi erteleme kararının "halkı aldatmak" olduğunu ifade etti. Lakkhanaadisorn, "Bu komiteyi kurma sürecinin bir ay ertelenmesi veya önergenin reddedilmesi, milletvekillerinin gelecek yıla kadar böyle bir önergeyi tekrardan teklif edemeyeceği anlamına gelir" dedi.

Kararın ardından parlamento dışında toplanan binden fazla protestocu, Anayasa değişikliği ve eski cunta lideri olan Başbakan Prayuth Chan-ocha'nın görevden alınması taleplerini yineledi. Protestocular, alınan kararı "daha fazla zaman kazanmak için bir oyun" olarak nitelendirdi.

Göstericiler, Temmuz ayından bu yana hükümetin değişmesini, yeni bir Anayasa oluşturulmasını ve monarşiye yönelik eleştirilere karşı uygulanan "Lese Majeste" yasasının kaldırılmasını talep ediyorlar. - BANGKOK