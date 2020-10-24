Temizlik işçisi kadından örnek davranış - Son Dakika

Temizlik işçisi kadından örnek davranış

24.10.2020 11:15

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı temizlik personeli Elife Özcan, örnek davranışıyla takdir topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı temizlik personeli Elife Özcan, örnek davranışıyla takdir topladı. Temizlik yaparken caddede bir miktar para bulan Özcan, parayı Osmaniye Şehit Burak Yıldız Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi'nde 2019 yılından itibaren temizlik personeli olarak istihdam edilen kadınlar, çalışkanlığı ve işine duyduğu saygıyla Mersinliler tarafından takdir toplamaya devam ediyor. Caddelerdeki ufacık bir çöp parçasını bile özenle temizleyen kadın personel, duyarlılıklarıyla da vatandaşlara güven veriyor. O kadınlardan Elife Özcan'da temizlik sırasında bulduğu parayı karakola götürerek, bir kez daha gönülleri kazandı. Karakola parayı tutanakla teslim eden Özcan'a, polis memurları duyarlılığından dolayı teşekkürlerini iletti.

"Sonuçta bunda insanların emeği var"

Sabah 07.00'de Kuvayi Milliye Caddesini süpürmeye başladığını ve öğle arasının ardından göreve başladığı esnada yerde bir miktar para bulduğunu söyleyen Özcan, birim sorumlusunu arayıp durumu bildirdiğini ve parayı karakola teslim edeceğini dile getirdi. Parayı bulduğunda aklına parayı düşüren kişinin emek harcayarak söz konusu parayı kazandığının geldiğini vurgulayan Özcan, "Sonuçta bunda insanların emeği var. Bir banknot için bir gün boyunca çalışıyorlar. Bu yüzden yerine teslim olmasını isterim. Karşı taraf için çok üzüldüm. İnsanlar o kadar emek veriyorlar ve emeklerinin birden yok olması üzücü bir durum" dedi.

İşini severek yaptığını ve zaman zaman bu tarz durumlarla karşılaştıklarında aynı duyarlılıkla hareket ettiklerini vurgulayan Özcan, "İşimden, Başkanımız'dan çok memnunum. İşimi çok severek yapıyorum. Hiçbir sıkıntım yok çok şükür. Güven de önemli. Şimdiye kadar kaç tane kart bulmuşumdur. Bir şey bulduğum zaman direkt polise teslim ederim. Kimse kimsenin hakkını yemesin, herkes teslim etsin isterim" diye konuştu. - MERSİN

Temizlik işçisi kadından örnek davranış
Temizlik işçisi kadından örnek davranış
Temizlik işçisi kadından örnek davranış
Temizlik işçisi kadından örnek davranış

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Temizlik İşçisi, Mersin, Polis, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Temizlik işçisi kadından örnek davranış - Son Dakika

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