Son dakika haber... Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: "Bu türbülanslı coğrafyada yolumuzu bulursak sadece kendimizi değil, insanlığı da kurtaracağız" - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından online düzenlenen " Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi" Semineri'nde konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: "Bu türbülanslı coğrafyada yolumuzu bulursak sadece kendimizi değil, insanlığı da kurtaracağız" dedi.

KTO eğitim faaliyetleri kapsamında Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın katılımıyla online olarak "Türkiye'nin Varoluş Mücadelesi" Semineri düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gülsoy, "Bin yıldır bu topraklardayız ve bundan sonra da bin yıldır da varlığımızı sürdürmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Birlikte güçlü olduğumuzu da tüm dünyaya gösteriyoruz" dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise, "Siyasi karar vericilerimizin, siyasi partilerin ulusal meselelerde hassas olması lazım. Ordunun yaptığı mücadelenin ardında demir bilek gibi durmaları gerekir. Dış istihbarat servisleri de böyle mücadele döneminde hassasiyetinizi kaşırlar. Eğer yoksa hassasiyet oluşturup onu kaşırlar. Bu oyunu çok oynarlar ve oynuyorlar da. Bizim evlatlarımızı çalıp bize karşı silah kullandırttıkları için FETÖ'ye, PKK'ya kızıyoruz, kızmalıyız da. Biz nasıl ve neden çocuklarımızın terör örgütleri tarafından çalınıp bize karşı silah olarak kullanılmasında nerede hata yaptık. Bizim dış tehditler konusunda hassasiyetlerimiz kabarık. İçerde yaşanan kirliliği deşifre etmek konusunda zayıf olduğumuzu itiraf etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Bu türbülanslı coğrafyada yolumuzu bulursak sadece kendimizi değil, insanlığı da kurtaracağız" diyen Ağar, "Osmanlı İmparatorluğu nasıl hatalar yaptı ki, biz kurtuluş mücadelesi vermek zorunda kaldık. Burada yapılan hatalar neydi. Ders çıkarmak ve aynı hataları yapmamak adına öz eleştiri yapmalıyız. Bizi bu örgütler hapsettiler. PKK terör örgütü kurulduğu günden bu yana Türkiye Cumhuriyetini terör örgütüne hapsettiler. Bu türbülanslı coğrafyada yolumuzu bulursak sadece kendimizi değil, insanlığı da kurtaracağız. Güçlü olalım, hükmedelim ama ne için yapacağız. ABD, AB, Rusya ve Çin gibi mi olacağız. Bunu niçin yapacağız. Hepsi çok güçlü ama bu işi yapamadılar. Ürettikleri gücü insanlık için değil, insanları yok etmek için kullandılar. Kayserili tabiriyle, dünyanın dingili kırıldı, şaftı kaydı. Biz hangi tarafta yer alacağız. Gücü insanlığın iyiliği için mi, kendi menfaatlerimiz doğrultusunda mı kullanacağız. Bunun kararını şimdiden verirsek, başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ