Kaza saat 15.45 sıralarında ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Teltik idaresindeki 06 ABR 347 plakalı özel bir bankaya ait ticari araç, Sedef Avcıtürk'ün kullandığı 80 ABN 587 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki tüp satışı yapan işyerine girdi. Olayda iş yerinde sandalye üzerinde oturan Doğan Çam (48) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Doğan Çam, yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşyerinde ve araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! TİCARİ ARACIN ARKADAN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN DÜKKANA GİRDİ 1 YARALI - Son Dakika

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