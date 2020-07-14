Son dakika haber... Tire'de maki yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (3) - Son Dakika

ARAZÖZ OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

İzmir'in Tire ilçesinde, makilik alanda çıkan yangını söndürmek için bölgeye giderken devrilen arazöz, vinçle TIR'a yüklenilerek kaldırıldı. Kaza sırasında arazözün içinde bulunan ve hayatını kaybeden Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz'ın yanı sıra, yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Genç ve Sedat Sagun'un eşyaları mesai arkadaşlarınca toplandı.

Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan Tire- Selçuk yolu da normal akışına döndü.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ali Yılmaz'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,