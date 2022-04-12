Son dakika haber | TOROSLAR'DA GELENEKSEL RAMAZAN AKŞAMLARI GERİ GELDİ - Son Dakika
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Son dakika haber | TOROSLAR'DA GELENEKSEL RAMAZAN AKŞAMLARI GERİ GELDİ

12.04.2022 19:26

Son dakika haberi... MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde eski Ramazan gelenekleri yeniden hayat buluyor.

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde eski Ramazan gelenekleri yeniden hayat buluyor. Ramazan şenliklerinde en çok çocuklar eğleniyor. Karagöz-Hacivat, Meddah ve İbiş gibi geleneksel gösterileri ilgiyle izleyen çocuklar, sihirbaz gösterisine de eşlik ediyor.

Belediye, Ramazan ayının manevi atmosferini düzenlediği iftar programları ve Ramazan panayırları ile yeniden yaşatıyor. Birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün sembolü haline gelen geleneksel iftar programları; Ramazan'ın kültürel zenginliğini teneffüs etmek isteyenlerin ortak adresi oldu. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede gerçekleştirilen etkinliklerde; unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Ramazan eğlenceleri de 7'den 70'e herkesin yoğun ilgisini görüyor. Çeşit çeşit yemeklerin yer aldığı bereketli sofraları mahallelere taşıyan belediyenin bu etkinliğiyle binlerce kişi aynı sofrada orucunu açmanın hazzını yaşıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hemşehrileriyle gönül sofrasında bir araya geliyor, etkinliklerde çocukları yalnız bırakmıyor. İftar sofralarına aileleriyle beraber katılarak keyifli vakit geçiren çocuklar, iftar sonrasında başlayan Karagöz-Hacivat, Meddah, sihirbaz gösterisi ve İbiş'e kadar birçok etkinliğin yer aldığı Ramazan panayırında ise doyasıya eğleniyor. Geleneksel Türk gölge oyunu olan Karagöz-Hacivat gösterisi çocukları kahkahaya boğarken, drama eğitiminin de verildiği etkinliklerde hünerlerini sergileyerek sahnenin tozunu yutan çocuklar, sihirbaz gösterisine de eşlik ediyor. Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramının da bulunulduğu panayırda Başkan Yılmaz, çocukların mutluluğuna ortak olurken, etkinlikleri de çocuklarla birlikte izliyor.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da eski Ramazan eğlencelerinin yaşatılması amacıyla düzenlenen etkinliklerden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

Son dakika haber | TOROSLAR'DA GELENEKSEL RAMAZAN AKŞAMLARI GERİ GELDİ
Son dakika haber | TOROSLAR'DA GELENEKSEL RAMAZAN AKŞAMLARI GERİ GELDİ
Son dakika haber | TOROSLAR'DA GELENEKSEL RAMAZAN AKŞAMLARI GERİ GELDİ

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Atsız Afşın Yılmaz, Karagöz, Ramazan, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | TOROSLAR'DA GELENEKSEL RAMAZAN AKŞAMLARI GERİ GELDİ - Son Dakika


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