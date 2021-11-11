Son dakika haber: Trabzon'daki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Trabzon'un Arsin ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Arsin ilçesine bağlı Yeşilyalı Mahallesi mevkisinde, Zekeriya E'nin kullandığı Ortahisar Belediyesi'ne ait 61 ADJ 576 plakalı otobüs, yola çıkan Temel Y. yönetimindeki 61 HE 608 plakalı otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Erdem A. idaresindeki 61 AEB 645 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 61 HE 608 plakalı otomobil de daha sonra park halindeki 61 LE 829 plakalı otomobile çarptı.
Olay yerine, 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüs sürücüsü ve aynı araçta bulunan 4 kişi ile otobüsteki 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan minibüs sürücüsü Erdem A, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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