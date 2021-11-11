Son dakika haber: Trabzon'daki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, minibüs sürücüsü ve aynı araçta bulunan 4 kişi ile otobüsteki 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan minibüs sürücüsü Erdem A, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay yerine, 112 Acil Servis , polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle 61 HE 608 plakalı otomobil de daha sonra park halindeki 61 LE 829 plakalı otomobile çarptı.

EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz