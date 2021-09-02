Örtü yangınları nedeniyle zarar gören alanlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kente bağlı Ovacık, Hozat, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde örtü yangını nedeniyle zarar gören alanlarda helikopterle incelemede bulundu.

Vali Özkan, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetin ve İl Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel ile örtü yangını bölgelerini havadan gözlemledi.

Helikopterle merkez Aktuluk Mahallesi, Hozat ilçesi Tanzi Deresi, Ovacık ilçesi Munzur Vadisi Milli Parkı- Fırtına Veli Çeşmesi, merkez Kutudere-Vartinik, Nazımiye ilçesi Geriş köyü, Pülümür-Sevdin mezrası bölgelerini gezen Özkan, yangın söndürme çalışmalarına ilişkin Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetin'den bilgi aldı.

Vali Özkan, gazetecilere, kentte yangınlara dair abartılı bir durumun olmadığını ve yangın çıkan her alana anında müdahale edildiğini dile getirdi.

Belli bir kısmın sosyal medya ve bazı basın yayın organları üzerinden insanların sağduyusuna sızarak algı yarattığını belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Bunu daha önce de söylemiştim. Türk milletinin zekası, aklı hepimizden, herkesten üstedir ve üstündür. Devletimizin her alanda olduğunu, imkanlarıyla sahada olduğunu sizlerde gördünüz, şahit oldunuz. Bir ay boyunca yangın çıkan alanlar üzerindeki tespitlerimize, oradaki duruma sizler de şahit oldunuz. Alanlara aynı anda nasıl müdahale edildiğini, yangının aynı anda nasıl durdurulduğunu ve tabiatta bir canlının dahi çıkamayacağı alanlara dozerlerimizle yangın bantlarının açıldığını, buralarının her birinde Orman Müdürlüğümüzün arazözlerinin olduğunu sizlerde gördünüz."

Özkan, vatandaşların sosyal medya algı ortamlarına düşmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Açıklamalarımızı takip etsinler. Buradaki durumu lütfen bizim resmi sosyal medya hesaplarımızdan ve de web sayfalarımızdan öğrensinler. Aksi takdirde alan farklı bir mecraya kayıyor, insanlarımız yanılıyor." ifadelerini kullandı.

Kenttin birçok noktasında çıkan yangın bölgelerini havadan incelediklerini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Şu anda yanan ya da yanan yanıyor dediğimiz kontrol altında olmayan herhangi bir alanımız söz konusu değil. Helikopterlerimiz sadece önlem amaçlı soğutma çalışması yapıyorlar. Buradaki Kutu deresindeki soğutma çalışmasını bitirdikten sonrada Pülümür Sevdin Dağı üzerindeki mera alanı civarında soğutmaya geçecekler ve en son kontrollerini yaptıktan sonra ilimizden ayrılacaklar."