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Son dakika haber! Uganda ordusu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sınır ötesi operasyon düzenledi - Son Dakika

Son dakika haber! Uganda ordusu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sınır ötesi operasyon düzenledi

13.12.2021 12:11
Son dakika haber! Uganda ordusu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sınır ötesi operasyon düzenledi

Son dakika gündem haberine göre Uganda ordusunun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) faaliyet gösteren Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) yönelik sınır ötesi operasyon düzenlediği bildirildi.

Uganda ordusunun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) faaliyet gösteren Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) yönelik sınır ötesi operasyon düzenlediği bildirildi.

Uganda basınındaki habere göre, askeri operasyonda KDC'nin doğusundaki Kuzey Kivu ve Doğu Kongo bölgeleri hedef alındı.

Askeri operasyonda ADF militanlarına ait kampların imha edildiği belirtildi.

Ordu Sözcü Yardımcısı Binbaşı Roland Kakurungu operasyon yapıldığını doğruladı ancak herhangi bir bilgi paylaşmadı.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grup ADF'ye karşı Uganda ve KDC tarafından 30 Kasım'da ilk operasyon düzenlenmişti.

KDC'nin doğusunda son bir ayda yaşanan çatışmalardan dolayı yüzlerce kişi sınırı geçerek Uganda'nın Bunagana bölgesine sığınmıştı.

Afrika'da en fazla mültecinin bulunduğu Uganda, ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 20 binin üzerinde Kongoluya ev sahipliği yapıyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Antalya Diplomasi Forumu, Uganda, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Uganda ordusu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sınır ötesi operasyon düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Uganda ordusu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sınır ötesi operasyon düzenledi - Son Dakika
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