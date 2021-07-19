Son dakika haber... Uşak'ta Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yapıldı

Son dakika habere göre Uşak'ta, Kurban Bayramı arifesinde protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret etti.

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