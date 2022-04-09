Son dakika haber! VAN'DA İFTAR YEMEĞİNE KATILAN ŞEHİT AİLELERİNE DUYGULANDIRAN HEDİYE - Son Dakika
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Son dakika haber! VAN'DA İFTAR YEMEĞİNE KATILAN ŞEHİT AİLELERİNE DUYGULANDIRAN HEDİYE

09.04.2022 22:27

Son dakika haberler... VAN'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü nedeniyle şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi.

VAN'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü nedeniyle şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe katılan şehit ailelerine, Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ahşap yakma sanatı ile yapılan şehit çocuklarının resimleri hediye edilirken, duygusal anlar yaşandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yılında, Van Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, emniyet mensupları ve şehit yakınları katıldı.

İl Emniyet Müdürü Aydın, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenledikleri iftar yemeğine katılan Vali Bilmez, protokol üyeleri ve şehit ailelerine teşekkür etti.

Atatürk Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrenciler tarafından ahşap yakma sanatı dağlama tekniği ile yapılan şehit emniyet mensuplarının resimleri, iftar programına katılan ailelerine hediye edildi. Aileler, şehit çocuklarının resimlerini yetkililerin elinden alırken, duygusal anlar yaşandı.

Program sonunda Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Sarıkaya, Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a Atatürk portresi hediye etti.

Son dakika haber! VAN'DA İFTAR YEMEĞİNE KATILAN ŞEHİT AİLELERİNE DUYGULANDIRAN HEDİYE
Son dakika haber! VAN'DA İFTAR YEMEĞİNE KATILAN ŞEHİT AİLELERİNE DUYGULANDIRAN HEDİYE
Son dakika haber! VAN'DA İFTAR YEMEĞİNE KATILAN ŞEHİT AİLELERİNE DUYGULANDIRAN HEDİYE

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Polis, Şehit, Türk, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! VAN'DA İFTAR YEMEĞİNE KATILAN ŞEHİT AİLELERİNE DUYGULANDIRAN HEDİYE - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! VAN'DA İFTAR YEMEĞİNE KATILAN ŞEHİT AİLELERİNE DUYGULANDIRAN HEDİYE - Son Dakika
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