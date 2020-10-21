Son dakika haber | Yasağa rağmen düğün konvoyu yapıp trafik terörü estirdiler - Son Dakika

Son dakika haber | Yasağa rağmen düğün konvoyu yapıp trafik terörü estirdiler

21.10.2020 14:40
Son dakika haber | Yasağa rağmen düğün konvoyu yapıp trafik terörü estirdiler, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da Esenler'de yasağa rağmen oluşturdukları düğün konvoyuyla 4 şeritlik yolu kaplayan magandalar vatandaşların tepkisine yol açtı.

İstanbul'da Esenler'de yasağa rağmen oluşturdukları düğün konvoyuyla 4 şeritlik yolu kaplayan magandalar vatandaşların tepkisine yol açtı. Konvoy nedeniyle oluşan trafikte kaldığını ve çocuğunu hastaneye götürmekte geciktiğini kaydeden vatandaş düğün konvoyuna tepki gösterdi.

Olay Esenler E-6 yolu üzerinde geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suat Türkoğlu, rahatsızlanan 8 yaşındaki kızı Tuana Türkoğlu'nu hastaneye gitmek için yola çıktı. Ancak yol üzerinde gittiği esnada çok sayıda aracın yer aldığı düğün konvoyuna denk geldi. E-6 yolu üzerinde 4 şeridi kapatan araçlar adeta yolda trafik terörü estirdi. Müzikler, kornolar eşliğinde dakikalarca ilerleyen trafik magandaları hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederken yoldaki diğer araçlara yol vermedi. Yaşanan o anları cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaş duruma tepki gösterdi.

"Dakikalarca sürdü"

Büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Suat Türkoğlu, "Olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Evimden bir telefon geldi arayan eşimdi kızımızın durumunun iyi olmadığını dolayısıyla hastaneye götürmek gerektiğini söyledi. Bunun üzerine aracımla kızımı aldım, hastaneye giderken, E-5 ve E-6 yol üzerinde düğün konvoyuna denk geldim. Düğün konvoyu 4 şeritten oluşan yolu kapatmıştı tümüyle bu da bizim hastaneye gitmemize engel oluşturdu. Dakikalarca sürdü bu hızımız 30-40 kilometreye kadar düştü, bizim yerimizde daha sıkıntılı durumda olan insanlarda olabilirdi hayatlarını kaybedebilirlerdi" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haber | Yasağa rağmen düğün konvoyu yapıp trafik terörü estirdiler
Son dakika haber | Yasağa rağmen düğün konvoyu yapıp trafik terörü estirdiler

İstanbul, Vatandaş, Esenler, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Yasağa rağmen düğün konvoyu yapıp trafik terörü estirdiler - Son Dakika

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