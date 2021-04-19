Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'den İçişleri Bakanlığının 6 belediyeye yönelik başlattığı soruşturmaya ilişkin açıklama - Son Dakika

Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'den İçişleri Bakanlığının 6 belediyeye yönelik başlattığı soruşturmaya ilişkin açıklama

19.04.2021 20:33

Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, İçişleri Bakanlığının 6 belediyenin sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolü düzenlenerek, kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanıp yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik başlattığı soruşturmaya...

Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, İçişleri Bakanlığının 6 belediyenin sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolü düzenlenerek, kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanıp yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik başlattığı soruşturmaya ilişkin, "Erasmus, Avrupa Birliği Eğitim Öğretim Gençlik ve Spor Programı'na belediyemizi temsilen yurt dışına 3 kez vatandaş gönderilmiş, 23 pasaportun dışında diğer pasaportlar belediyemizde saklıdır." ifadesini kullandı.

Şenel, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medyada belediyenin insan kaçakçılığı yaptığına yönelik asılsız haberler çıktığını kaydetti.

2018'den önceki belediye başkanı Nuri Özbek'in döneminde belediye meclisinin aldığı kararla yurt dışına gönderilmek üzere 397 kişi için görev pasaportu istendiğini ifade eden Şenel, ancak bu kişilerden 10'una gri pasaport verilmesinin sakıncalı görülerek 387 kişinin belediyenin aldığı gri pasaportla İtalya'nın başkenti Roma'ya Erasmus kapsamında gittiğini belirtti.

Şenel, 387 kişiden 23'ünün pasaportunu getirip belediyeye teslim etmediğine işaret ederek, "Bunlarla ilgili liste elimizdedir. 364 kişi aldıkları gri pasaportları belediyemize teslim etmiştir." açıklamasını yaptı.

Teslim edilen pasaportların şu anda ellerinde olduğunu belirten Şenel, o günün şartlarında teslim edilmeyenler için ne yapıldığını bilmediklerini, kendi başkanlığı döneminde yurt dışına gönderme ile ilgili herhangi bir işlemin yapılmadığını anlattı.

Şenel, başkanlık döneminin bu konuyu kapsamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Erasmus, Avrupa Birliği Eğitim Öğretim Gençlik ve Spor Programı'na belediyemizi temsilen yurt dışına 3 kez vatandaş gönderilmiş, 23 pasaportun dışında diğer pasaportlar belediyemizde saklıdır. Bu konuda müfettiş görevlendirildiğini duyduk, biz de bu belgeleri şimdiden hazırladık, gelen sayın müfettişlere bunları teslim edeceğiz."

"23 pasaport çalınma gerekçesiyle teslim edilmemiş"

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve yönetiminin bu olaylarla bir ilgisi olmadığını belirterek, önceki dönemde bir grubun yurt dışına çıkış yaptığını kaydetti.

Yeşilova eski belediye başkanı döneminde gerçekleşen bir programla İtalya'ya öğrencilerin gittiğine değinen Akbulut, "Hepsinin geriye döndüğü tespit edildi. 23 öğrencinin pasaportu çalınma gerekçesiyle teslim alınamamış, diğer tüm pasaportlar Yeşilova Belediyesindedir." ifadelerini kullandı.

Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'den İçişleri Bakanlığının 6 belediyeye yönelik başlattığı soruşturmaya ilişkin açıklama
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'den İçişleri Bakanlığının 6 belediyeye yönelik başlattığı soruşturmaya ilişkin açıklama
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'den İçişleri Bakanlığının 6 belediyeye yönelik başlattığı soruşturmaya ilişkin açıklama
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'den İçişleri Bakanlığının 6 belediyeye yönelik başlattığı soruşturmaya ilişkin açıklama

Mümtaz Şenel, Pasaport, Yeşilova, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'den İçişleri Bakanlığının 6 belediyeye yönelik başlattığı soruşturmaya ilişkin açıklama - Son Dakika


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