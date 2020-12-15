Son dakika haber! YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika

Son dakika haber! YILIN OLAYLARI 2020

15.12.2020 02:51

Son dakika haber: "KORONAVİRÜSLE MÜCADELİMİZDE BUGÜN İLK KEZ BİR HASTAMI KAYBETTİM" Sağlık Bakanlığı'nda basın toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid-19 nedeniyle yaşanan ölümü duyurmasıKABE VE MESCİD-İ NEBEVİ'DE CUMA NAMAZI YASAĞI Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı...

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELİMİZDE BUGÜN İLK KEZ BİR HASTAMI KAYBETTİM"

Sağlık Bakanlığı'nda basın toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid-19 nedeniyle yaşanan ölümü duyurması

KABE VE MESCİD-İ NEBEVİ'DE CUMA NAMAZI YASAĞI

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası Mekke caddelerinde sessizlik

Kabe ve çevresindeki ibadet yasağı nedeniyle yaşanan sakinlik

Suudi askerlerin trafik denetimleri

Mescid-i Nebevi çevresinde alınan tedbirlerle yaşanan sakinlik

EBA İLE UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA TV ile yapılacak uzaktan eğitimle ilgili açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un AA Editör Masası'na katılarak açıklamalarda bulunması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un TRT-EBA TV'de yayınlanan ilk ders için çekim yapması

TRT reji ekibi

Mili Eğitim Bakanı Selçuk'un TRT Haber'e açıklamalarda bulunması

Milli Eğim Bakanı Selçuk'un TRT-EBA TV'de ortaokul ve liseler için ilk dersi vermesi

TRT-EBA TV'de liseler için Türkçe dersi

TRT-EBA TV'de 5. sınıflar için Türkçe dersi

TRT-EBA TV'de 1. sınıflar için Matematik dersi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, G20'DE KORONAVİRÜS'LE ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI YAPTI

G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi

Tarabya'daki Huber Köşkü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı

"BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM" KAMPANYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını başlatması - "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim" (18 Mart)

ANKARA - Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan ilk kayıptan duyduğu üzüntüyü düzenlediği basın toplantısında "Bu gece sizi ve bütün halkımızı gerçekten üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim." sözleriyle dile getirdi.

Kabe ve Mescid-İ Nebevi'de Cuma namazı yasağı (20 Mart)

MEKKE/MEDİNE - Suudi Arabistan makamları, Kovid-19 nedeniyle Mekke'deki Haremi Şerif ve Medine'deki Mescidi Nebevi'de namaz kılmaya yasak getirdi.

EBA ile uzaktan eğitim başladı (23 Mart)

ANKARA - Yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan "uzaktan eğitim" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersle başladı. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı uzaktan eğitim platformu EBA'da herhangi bir sınav ve notlama sisteminin olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de koronavirüsle ortak mücadele çağrısı yaptı (26 Mart)

İSTANBUL - G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, Kovid-19 gündemiyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Zirveye Tarabya'daki Huber Köşkü'nden iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında insanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil şekilde küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet etti.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası (30 Mart)

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında yapılan yardımlara devletin öncülük etmesinin gerektiği görüldüğü için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adı altında Milli Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını açıkladı. Kampanyayı 7 aylık maaşını bağışlayarak açtığını ifade eden Erdoğan, bu süreç içinde en büyük katkıyı da iş adamlarından ve hayırseverlerden beklediğini belirtti. "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında 2 milyar 76 milyon lira toplandı.

Son dakika haber! YILIN OLAYLARI 2020
Son dakika haber! YILIN OLAYLARI 2020
Son dakika haber! YILIN OLAYLARI 2020
Son dakika haber! YILIN OLAYLARI 2020

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Cuma Namazı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! YILIN OLAYLARI 2020 - Son Dakika


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