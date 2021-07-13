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Son dakika haberi! 15 Temmuz şehidi babası Ekrem Ekşi: "Oğlum şehit olmadan 1 ay önce askerden gelmişti" - Son Dakika

Son dakika haberi! 15 Temmuz şehidi babası Ekrem Ekşi: "Oğlum şehit olmadan 1 ay önce askerden gelmişti"

13.07.2021 09:45

Son dakika haber: 15 Temmuz şehidi babası Ekrem Ekşi: "Oğlum şehit olmadan 1 ay önce askerden gelmişti" Şehit babası Ekrem Ekşi: "Annesi sanki her şeyi hissetti" 15 Temmuz şehidi Kemal Ekşi'nin babası o geceyi anlattı Şehit babası Ekşi: "24 yaşındaki oğlumu kaybettiğimi öğrendim" 15 Temmuz hain darbe girişimi...

15 Temmuz şehidi babası Ekrem Ekşi: "Oğlum şehit olmadan 1 ay önce askerden gelmişti"

Şehit babası Ekrem Ekşi: "Annesi sanki her şeyi hissetti"

15 Temmuz şehidi Kemal Ekşi'nin babası o geceyi anlattı

Şehit babası Ekşi: "24 yaşındaki oğlumu kaybettiğimi öğrendim"

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Ümraniye'deki evinden ayrılarak köprüye giden Kemal Ekşi, göğsünün altına isabet eden kurşun sonrası şehit edilmişti. Şehit Kemal Ekşi'nin babası Ahmet Ekşi oğlunun şehit olduğu o geceyi anlattı.

15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini öğrenen Kemal Ekşi, kuzeniyle birlikte FETÖ'cü askerler tarafından kapatılan Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Köprüyü kapatan darbeci askerlere direnen vatandaşlara ateş açıldı. Kurşunlardan biriyse henüz 24 yaşında olan ve askerden 1 ay önce terhis olan Kemal Ekşi'nin kalbinin altına isabet etti. Yaklaşık 15 dakika boyunca düştüğü yerde yardım bekleyen Ekşi'yi o esnada orada bulunan başka bir vatandaş aracıyla hastaneye götürdü. Hastaneye gittiğinde durumu ağır olan Ekşi yapılan tüm müdahalelere rağmen daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti.

15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde şehit düşen Ekşi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Şehit Kemal Ekşi'nin ismi, Büyükçekmece'de bulunan bir Anadolu imam hatip lisesine verildi. Şehit Kemal Ekşi'nin babası Ekrem Ekşi oğlunun şehit düştüğü o geceyi anlattı.

"Annesi sanki her şeyi hissetti"

Darbe gecesinde yaşadıklarını anlatan baba Ekrem Ekşi, "Sıradan bir yaz akşamıydı. Arkadaşım beni arayarak televizyonu açmamı söyledi. Televizyonu açtığımda ise birkaç askeri aracın köprü üzerindeki yolu kestiğini gördüm. Her şey bir anda olmaya başladı. İstanbul'da her şey daha yeni başlarken Ankara'da meclisin bombalandığı haberini aldık. Gece saat 02.00 sıralarında oğlumu ilk aradığımda Koşuyolu'nda arkadaşlarıyla birlikte oturduğunu söyledi. İkinci kez aradığımda ise köprüye gittiklerini söyledi. Annesi telaş yaptı. Oğlum da annesine cevaben 'anne bu senin bildiğin gibi bir şey değil' diyerek cevap verdi. İlerleyen saatlerde kız kardeşim arayarak bize Kemal'in nerede olduğunu sordu. Bize söylemese de annesi Kemal'e bir şey olduğunu hissetti. Şüpheye düştüğümüz için oğlumla beraber köprüye giden kuzenini aradık ve Kemal'i sorduğumuzda göğsünün altından vurulduğunu öğrendik" diye konuştu.

"Kalp masajı yaptık, şu an yoğun bakımda"

Oğlunun, köprüde yediği kurşun sonrası bir başka vatandaş tarafından hastaneye götürüldüğünü belirten Ekrem Ekşi, "Kemal'in yanına gidebilmek için yola çıktık fakat yollar kapatılmıştı. Sonra çok kısa süre de olsa köprünün açıldığını duyduk. Oğlumun Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldığını öğrendik. Oğlum kurşunu yedikten sonra o sırada orada bulunan bir vatandaş aracına alarak onu hastaneye götürmüş. Biz hastaneye gittiğimizde doktorun bize ilk söylediği şey 'Kalp masajı yaptık, şu an yoğun bakımda' oldu. Meğerse Kemal vefat etmiş. O an bize söyleyememişler. Zaten sabah saatlerinde şehit olan kişilerin ismi tek tek hastanede açıklandı. 24 yaşında oğlumu kaybettiğimi öğrendim" dedi.

"Onlara sükunet verdi, korkuyu aldı"

Sonradan her şey ortaya çıktığında olayın FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini öğrendik. Tabi bu arada insanlar yaralanmış, can vermiş. Zaman geçtikçe insan anlıyor ki bu çocuklar boşu boşuna şehit olmamışlar. Eğer darbe girişimi başarılı olsaydı. Biz ülke olarak hem içte hem de dışta savaş halinde olacaktık. Bu çocuklar aslında büyük bir olayın önüne geçtiler. Şehit aileleriyle görüştüğünüz zaman aslında hepsinin bir hikayesi var. Mesela bir şehidimiz abdest alıyor, geri gidiyor. Mesela Ayşe Aykaç, hayatından her şeyden çekinen bir kadın ama o gece kocasını kolundan tutarak dışarı çıkartan bir kadın. Bunları yan yana koyduğumuz zaman şunu görüyorsunuz. Allah bu insanlara sekinetini indirdi. Onlara sükunet verdi, korkuyu aldı" diye konuştu.

Son dakika haberi! 15 Temmuz şehidi babası Ekrem Ekşi: Oğlum şehit olmadan 1 ay önce askerden gelmişti
Son dakika haberi! 15 Temmuz şehidi babası Ekrem Ekşi: Oğlum şehit olmadan 1 ay önce askerden gelmişti
Son dakika haberi! 15 Temmuz şehidi babası Ekrem Ekşi: Oğlum şehit olmadan 1 ay önce askerden gelmişti
Son dakika haberi! 15 Temmuz şehidi babası Ekrem Ekşi: Oğlum şehit olmadan 1 ay önce askerden gelmişti
Son dakika haberi! 15 Temmuz şehidi babası Ekrem Ekşi: Oğlum şehit olmadan 1 ay önce askerden gelmişti
Son dakika haberi! 15 Temmuz şehidi babası Ekrem Ekşi: Oğlum şehit olmadan 1 ay önce askerden gelmişti

Kemal Ekşi, 15 Temmuz, Darbe, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi! 15 Temmuz şehidi babası Ekrem Ekşi: 'Oğlum şehit olmadan 1 ay önce askerden gelmişti' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! 15 Temmuz şehidi babası Ekrem Ekşi: "Oğlum şehit olmadan 1 ay önce askerden gelmişti" - Son Dakika
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