Son dakika haber... 15 Temmuz şehidinin babası toprağa verildi - Son Dakika

Burada kılınan cenaze namazına şehidin akraba ve yakınlarıyla, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal , Niyazi Güneş , İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Karabüklü Metin Arslan 'ın vefat eden babası Zeki Arslan toprağa verildi.

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