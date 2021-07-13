'ZAMAN AŞIMI'NDAN SERBEST KALDILAR
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 24 yıl önce kaybolan İbrahim Karakuş'un öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan eşi Ç.K., baldızı G.G., kayınbiraderi O.G. (41) ve baldızının o dönemde eşi olan E.A., Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, 24 yıl önceki olayın zaman aşımına uğraması nedeniyle savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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