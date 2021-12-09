4 çocuk babası silahlı saldırıda hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan dört çocuk babası Cebrail Şahin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Cebrail Şahin, bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu zanlı yada zanlıların silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu, 4 çocuk babası Cebrail Şahin vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Cebrail Şahin'i yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Cebrail Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenaze, aileye teslim edildi

Hayatını kaybeden dört çocuk babası adamın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.