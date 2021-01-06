Son dakika haberi... 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykeline maske takılmasına kınama - Son Dakika

Son dakika haberi... 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykeline maske takılmasına kınama

06.01.2021 19:26

Gelen son dakika haberlerine göre Anavatan Partisi Antalya İl Başkanı Alihan Kansu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ilçedeki heykeline maske takılmasının kurucu başkanlarının hatırasına saygısızlık olarak gördüklerini bildirdi.

Anavatan Partisi Antalya İl Başkanı Alihan Kansu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ilçedeki heykeline maske takılmasının kurucu başkanlarının hatırasına saygısızlık olarak gördüklerini bildirdi.

Kansu, Side Mahallesi'ndeki merhum Turgut Özal'ın heykelinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, heykele maske takılmasına üzüldüklerini söyledi.

Maskeyi bölgede yürüyüş yapan bir kişinin taktığı bilgisine ulaştıklarını ifade eden Kansu, "Bazı haberlerde maskenin salgına karşı farkındalık oluşturmak için takıldığı belirtiliyor. Heykeline maske takılması partimizin kurucusu ve cumhurbaşkanımızın anısına ve hatırasına yapılan bir saygısızlıktır. Takılan maske farkındalığı ve heykelin yapılış amacını açmıştır." diye konuştu.

Heykele maske takılmasına üzüldüklerini aktaran Kansu, şiddetle kınadıklarını, yapan kişiden özür beklediklerini kaydetti.

Son dakika haberi... 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykeline maske takılmasına kınama
Son dakika haberi... 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykeline maske takılmasına kınama
Son dakika haberi... 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykeline maske takılmasına kınama
Son dakika haberi... 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykeline maske takılmasına kınama

Anavatan Partisi, Cumhurbaşkanı, Turgut Özal, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykeline maske takılmasına kınama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Salgında günlük can kaybı rekoru: Koronavirüs nedeniyle 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti Kar kış onları durduramıyor! Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen görevinin başında Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı Vodafone'da bir gol daha! Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi         
19:21
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı         
18:41
Son Dakika! Bakan Soylu, Boğaziçi'ndeki kelepçe görüntüsüyle ilgili konuştu: Türk Polisi doğru yapmıştır Son Dakika! Bakan Soylu, Boğaziçi'ndeki kelepçe görüntüsüyle ilgili konuştu: Türk Polisi doğru yapmıştır         
17:57
Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı         
17:46
Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu         
17:14
Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada         
16:22
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar         
16:03
Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor         
15:46
Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı         
13:47
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 19:48:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykeline maske takılmasına kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei