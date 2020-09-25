Son dakika haberi! ABD'de binlerce kişiden kadın yargıç Ginsburg'a veda - Son Dakika

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg için başkent Washington'da üst düzey cenaze töreni düzenlenirken, yaşamını yitiren Ginsburg'un naaşı ki gün boyunca mahkeme binası önünde binlerce kişiyle buluştu.

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un cenazesi ABD Yüksek Mahkemesi'nde önde gelen yargıçların heykellerinin bulunduğu Büstler Salonu'na getirilmesinin ardından binlerce kişi Ginsburg'un cenaze törenine akın etti. Sabah saatlerinde başlayan tören akşam geç saatlere kadar sürdü.

BİNLERCE KİŞİ KUYRUK OLUŞTURDU

Çevre eyaletlerden binlerce ABD'linin de katıldığı cenaze töreninde yargıca son görev için kilometrelerce uzun kuyruk oluşturuldu. Ginsburg'u 1993'te Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak göreve atayan ABD eski Başkanı Bill Clinton ve eşi Hilary Clinton'ın da katıldığı cenaze töreninde ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenleri yer aldı. 7'den 77'ye binlerce kişi getirdiği çiçek ve mumlarla 27 yıl Yüksek Yargıçlık yapan Ginsburg'a teşekkürlerini iletti.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN ZİYARET

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump da hayatını kaybeden yüksek yargıç Ruth Bader Ginsburg'un Anayasa Mahkemesi'nde halka açılan cenazesini ikinci gününde ziyaret etti. Maske taktığı görülen Başkan Trump ve eşi, Ginsburg'un tabutuna belli bir mesafede saygı duruşunda bulundu. Kalabalık bir grup tarafından yuhalanan Trump herhangi bir açıklama yapmadan mahkeme binasından ayrıldı.