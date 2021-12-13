Son dakika haberi... ABD'de cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Son Dakika

Harris Bölge Şerifi Ed Gonzales, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, zanlının törene araçla yaklaşarak rastgele ateş açtığını ve saldırıdan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti.

Houston şehrinde gerçekleşen saldırıda 20 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, bazısının durumu ciddi olan 13 kişi yaralı civardaki hastanelere kaldırıldı.

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