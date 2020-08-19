Son dakika haberi: ABD, Hariri suikastı davasından çıkan kararı "memnuniyetle" karşıladı - Son Dakika

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin, Refik Hariri'nin öldürüldüğü suikast davasıyla ilgili kararını "memnuniyetle karşıladıklarını" açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "14 Şubat 2005'te eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin öldürülmesindeki rolü nedeniyle Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu bulmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu olayda Hariri'nin yanı sıra 21 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 226 kişinin yaralandığını vurgulayan Pompeo, "Ayyaş hala serbest olsa da Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin kararı, Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğini sağlamak için zorunlu olduğu üzere adaletin yerine getirilmesi ve Ayyaş'ın cezasız kalmamasının öneminin altını çizmektedir." dedi.

Açıklamasında Hizbullah'ın eylemlerine de dikkati çeken Pompeo, "Ayyaş'ın suçlu bulunması, Hizbullah ve üyelerinin iddia ettikleri gibi Lübnan'ın savunucuları değil, İran'ın kötü niyetli ajandasını savunmaya adanmış bir terör örgütü teşkil ettiğini dünyanın fark ettiğini teyit etmemize yardım etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah'ın çeşitli yıllarda Lübnan, Arjantin ve Bulgaristan gibi ülkelerde "terör saldırılarında" bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Lübnan halkı, büyük bir ekonomik krizin acısını çekerken, Hizbullah'ın Lübnan finansal sistemini sömürmesi, Lübnan kurumlarını itibarsızlaştırması, provokatif ve tehlikeli eylemleri, Lübnan halkını tehdit etmekte ve ülkenin finansal refahını tehlikeye atmaktadır." uyarısında bulundu.

Lübnan Başbakanı Refik el-Hariri 2005 yılında, bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu korumaları ve yardımcılarıyla beraber hayatını kaybetmişti.