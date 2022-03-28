Son dakika haberi... Adana'da 500 kovan arı öldü, inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Adana'da 500 kovan arı öldü, inceleme başlatıldı

28.03.2022 17:18
Son dakika haberi... Adana'da 500 kovan arı öldü, inceleme başlatıldı

Son dakika gündem haberi: ADANA'nın Kozan ilçesinde arıcılık yapan Ali Çelik'in 500 kovan arısı, 3 günde öldü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde arıcılık yapan Ali Çelik'in 500 kovan arısı, 3 günde öldü. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ise bölgeye giderek kovanlardan numune aldı ve inceleme başlattı.

Türkiye'de bal üretiminde önemli bir yere sahip Adana'nın Kozan ilçesinde 25 yıldır arıcılık yapan Ali Çelik'e ait 500 kovan arı, 3 günde öldü. Arı ölümleri üzerine Çelik, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine başvurup, konunun araştırılmasını istedi. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, bölgeye giderek arı ölümlerinin yaşandığı kovanlardan numune alarak, inceleme başlattı. Arıların mısır ekiminin tamamlanmasının ardından öldüğünü kaydeden Çelik, "Ekimler tamamlanasının ardından arılarımın zehir aldığını düşünüyorum. Bizim masraflarımız, emeklerimizin nasıl karşılanacağını bilmiyoruz, çaresiziz. Bütün arıcı arkadaşlarımdan tek tek damızlık toplayıp arıcılığa devam etmeye çalışacağım. Bizim ek bir gelirimiz ya da iş yerimiz de yok. Şu anda iki tane uçan arı kaldı. Mısırlar büyümeye başladı, bizim arı ölümlerimiz arttı. Daha önce de Şanlıurfa'da 1000 kovan arım  ölmüştü" dedi.

Arıcılık yapan Zekeriya Akduman ise ilçede her yıl arı ölümleri gerçekleştiğini kaydederken, "Türkiyede arılar ciddi şekilde zarar görüyor, bir arıcı olarak vicdanım sızlıyor. Arılar yasaklı ilaçlardan dolayı ölüyor" diye konuştu.

Son dakika haberi... Adana'da 500 kovan arı öldü, inceleme başlatıldı
Son dakika haberi... Adana'da 500 kovan arı öldü, inceleme başlatıldı
Son dakika haberi... Adana'da 500 kovan arı öldü, inceleme başlatıldı
Son dakika haberi... Adana'da 500 kovan arı öldü, inceleme başlatıldı
Son dakika haberi... Adana'da 500 kovan arı öldü, inceleme başlatıldı
Son dakika haberi... Adana'da 500 kovan arı öldü, inceleme başlatıldı
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Kovan, Kozan, Adana, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adana'da 500 kovan arı öldü, inceleme başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Adana'da 500 kovan arı öldü, inceleme başlatıldı - Son Dakika
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