Son dakika haberi! Adana'da cinsel taciz iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, yolda yürüyen genç kıza elle cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki A.G, Hürriyet Mahallesinde yolda yürüdüğü sırada kendisini takip eden bir kişinin elle cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek polise başvurdu.

Bunun üzerine zanlının yakalaması için çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Polis kimliğini ve adresini tespit ettiği şüpheli Z.A.'yı gözaltına aldı.

Zanlının kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından da kaydının bulunduğu öğrenildi.