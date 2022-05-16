Son dakika haberi: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 zanlı tutuklandı

16.05.2022 09:56
Son dakika haberi: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 146 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 146 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 9-15 Mayıs'ta çeşitli operasyonlar ve kontroller gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 31 kilo 774 gram esrar, 8 bin 646 uyuşturucu hap, 448 gram eroin, 99 gram sentetik uyuşturucu, 10 ruhsatsız tabanca ile 10 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 146 zanlıdan 18'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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