Son dakika haberi: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 146 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 9-15 Mayıs'ta çeşitli operasyonlar ve kontroller gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, 31 kilo 774 gram esrar, 8 bin 646 uyuşturucu hap, 448 gram eroin, 99 gram sentetik uyuşturucu, 10 ruhsatsız tabanca ile 10 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 146 zanlıdan 18'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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