Adıyaman'ın incik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile odun taşıyan kamyonun çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Giresun'a mevsimlik işçi götüren Abuzer Delikanlı idaresindeki 02 KB 237 plakalı minibüs ile Hüseyin Perişan idaresindeki 02 KE 822 plakalı odun taşıyan kamyon Sincik-Malata yolunun 2'nci kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 10 mevsimlik işçi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Sincik ve Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yararlılardan durumu ağır olan iki kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.