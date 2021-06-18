Bakan Yanık, "BESMEK Genel Sergi ve Festivali"nin açılışına katıldı - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İSMEK bir markaydı, o markayı İstanbul'un başka bütün güzellikleri gibi çöpe attılar. Çünkü bu markayı, taşıyacak vizyon ve misyon olması gerekiyordu, olmayınca maalesef marka çöpe atıldı." dedi.

Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursunda (BESMEK) eğitim alan öğrencilerin, öğretmenleriyle birlikte oluşturdukları ürünlerin sergilendiği "BESMEK Genel Sergi ve Festivali"nin açılışı, Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezinde yapıldı.

Açılışta konuşan Bakan Yanık, BESMEK gibi kursların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken kurduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'ne (İSMEK) dayandığını ifade etti.

Yanık, İSMEK ile 100 binlerce kadının sertifika alıp, kendi işini kurduğunu hatırlatarak, sertifika alan kadınların ev ekonomisine katkıda bulunduklarını söyledi.

İSMEK'in kadın emeği açısından önemine dikkati çeken Yanık, "İSMEK bir markaydı, o markayı İstanbul'un başka bütün güzellikleri gibi çöpe attılar. Çünkü bu markayı, taşıyacak vizyon ve misyon olması gerekiyordu, olmayınca maalesef marka çöpe atıldı. Ama İSMEK ruhu ve taşıdığı sosyal amaç, Beyoğlu, Üsküdar gibi belediyelerimizce yaşatılmaya devam ediyor. Buralarda çok güzel yetenekler bulunuyor. Önemli bir birikimi de beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise BESMEK'te emeği geçen tüm kursiyerlere teşekkür ederek, "Kış boyunca ortaya koymuş oldukları el emeği göz nuru ürünlerini burada beğeniye sunuyorlar. Sergimiz burada açık olacak." dedi.

Daha sonra Bakan Yanık, kursiyerlere diplomalarını takdim etti ve beraberindekilerle sergiyi gezdi.

Sergi, 27 Haziran Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.