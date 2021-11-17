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Son dakika haberi: Akdeniz'i geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Akdeniz'i geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

17.11.2021 15:07
Son dakika haberi: Akdeniz'i geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerle dolu bir teknede 10 kişinin cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerle dolu bir teknede 10 kişinin cesedinin bulunduğunu bildirdi.

MSF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Akdeniz'in orta kesimindeki göç hareketliliği ve göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran "Alarm Phone" isimli sivil oluşumun dün yaptığı çağrı üzerine, Libya'nın 30 mil açığında bir tekneye kurtarma müdahalesi yapıldığı belirtildi.

"Geo Barents" isimli arama-kurtarma gemisinin operasyonu sonucu tekneden 99 kişinin kurtarıldığı, bu sırada çok kalabalık olan teknenin iç kısımlarında 10 göçmenin cansız bedeninin bulunduğu kaydedildi.

MSF'nin paylaşımında, "10 önlenebilir ölüm. Aynı, yıl başından beri Akdeniz'i geçmeye çalışırken can veren diğer 1225 insan gibi. 13 saat denizde sürüklendikten sonra boğularak hayatını kaybeden 10 insan daha. Akdeniz'in orta kesimi ölümcül bir rota. 2021'de bu nasıl kabul edilebilir?" ifadelerine yer verildi.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine Avrupa menşeili STK'ler kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, İtalya'nın kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Söz konusu rotada zaman zaman trajediler de yaşanıyor. Teknelerin alabora olması sebebiyle ya da içi çok kalabalık olduğu için göçmenlerin havasızlıktan öldüğü hadiseler de kaydediliyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Akdeniz'i geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika


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