Son dakika haberi! Akhisar'a potada virüs şoku

Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında yarın Global Connect Travel Düzce'ye konuk olması gereken Akhisar Belediye Basketbol, maçtan önce koronavirüs şokuyla sarsıldı. Yeşil-siyahlılara yapılan testlerde 11 oyuncu ve 2 çalışanın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Kadrosundaki 13 isimden 11'inde virüse rastlanan Akhisar, semptom göstermeyen oyuncuların tedavisine başlandığını duyurdu.

Akhisar Belediye'nin yarınki Düzce ve gelecek haftaki Mamak Belediyespor maçları Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenecek. TBF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan protokole göre bir takımda 6 oyuncudan fazla koronavirüs vakası görülürse o takımın maçı erteleniyor. Ligde hafta içinde de Mamak'ın 10 oyuncusunun koronavirüs testleri pozitif çıktığı için Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'le oynaması gereken maç ertelenmişti.

- İzmir