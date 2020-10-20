Son dakika haberi: Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi

20.10.2020 19:19
Son dakika haberi: Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, Akıncı Üssü'nden vurulması istenen hedefleri telsizle darbeci pilotlara ilettiği belirtilen eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, esasa ilişkin savunmasını tamamladı.

Üzerine atılı suçları reddeden Kaygusuz, haklarındaki delillerin usule uygun toplanmadığını, iddianamede lehindeki delillere yer verilmediğini savundu.

Sanık Kaygusuz, darbe girişimi sonrası olay yeri kamera ve ses kayıtlarının hukuka uygun şekilde elde edilmediği ve konuya ilişkin bilirkişi raporlarını hazırlayan kişilerin de alanında uzman olmadıkları iddiasında bulundu.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı derdest etmesinin söz konusu olmadığını savunan Kaygusuz, Akar'ı görmediği gibi Akıncı'da olduğunu da bilmediğini öne sürdü.

Mustafa Mete Kaygusuz, Akar'ın kendisiyle ilgili bir beyanının bulunmadığını da iddia etti.

Dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın beyanlarını da kabul etmeyen Kaygusuz, "Ben bu kişileri derdest etmedim, kimseye de bu yönde bir talimat vermedim." iddiasında bulundu.

Ankara'yı bombalayan uçaklara talimat ilettiği yönündeki iddiayı da kabul etmeyen sanık Kaygusuz,

Ömer İpek ve Yakup Kozan'ın şehit olmasıyla ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Kaygusuz, kursiyer pilotları toplayıp konuşma yaptığı ve silah almaları emri verdiğini de kabul etmedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti

İddianamede, Mustafa Mete Kaygusuz'un, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sanık Ahmet Tosun ile birlikte "DESK" tabir edilen uçaklarla telsiz bağlantısının sağlandıgˆı noktadan darbeci pilotlara vurulacak hedef ve koordinatları ilettiği ifade ediliyor.

Darbe yöneticileri ile eylem ve iş birligˆi ic¸erisinde hareket ettigˆi kaydedilen Kaygusuz'un, "Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin, Genelkurmay u¨zerinden alçak uçuş yapın, kaçak saray koordinat ic¸in beklemekteyiz, Genelkurmay ve Kızılay Meydanı'ndan MACH u¨stu¨ gec¸iş serbest, Kızılay'da cam kaldı mı? Kalmayacak, kırın hepsini, TOMA'lara top taarruzu atış serbest." şeklinde darbeci pilotlara emirler verdigˆi belirtiliyor.

Esas hakkındaki mütalaada, Mustafa Mete Kaygusuz'un, "Anayasayı ihlal" suçundan 1, "Cumhurbaşkanına suikast"ten 1 ve 77 kişiyi "kasten öldürmek"ten de 77 kez olmak üzere toplam 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Darbe Girişimi, 15 Temmuz 2016, Akıncı Üssü, Darbe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

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