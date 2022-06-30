Son dakika haberi... Altınordu Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Bartın'a yardım gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Altınordu Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Bartın'a yardım gönderdi

30.06.2022 18:00
Son dakika haberi... Altınordu Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Bartın'a yardım gönderdi

Son dakika gelişmesine göre Altınordu Belediyesi, Bartın'da meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla personel gönderdi.

Altınordu Belediyesi, Bartın'da meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla personel gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınordu Belediyesine bağlı arama kurtarma ile sokak hayvanları koruma ve besleme ekibi, Bartın'da sel bölgesine ulaştı.

İlgililerle görüşen ve geçmiş olsun dileklerini ileten ekipler, afet koordinasyon merkezinin yönlendirdiği bölgelerde öncelikle iş yerlerinin ve sokakların temizlenmesinde görev aldı.

Ekipler, çevrenin sel suları ile kaplanması nedeniyle yiyecek bulmaları iyice güçleşen sahipsiz hayvanları besledi, ayrıca kulübe desteğinde bulundu.

Açıklamada, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in şu ifadelerine yer verildi:

"Zorluklar karşısında daima dayanışma ruhunu ortaya koymuş ve yekvücut olmayı bilmiş büyük bir milletiz. Öncelikle yaşanan sel felaketinden etkilenen Bartın halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bartınlı kardeşlerimizle dayanışma halindeyiz. Türk milletimize ait olan yardımlaşma, dayanışma gibi güzel hasletleri yaşatma konusundaki kararlığımızdan taviz vermeden, Altınordu halkının şefkat ve dayanışma elini milletimizin her bir ferdinin ihtiyaç duyduğu yere taşımaya gayret ediyoruz."

YORUMLAR
500
Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü (2) Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü (2) Bartın'da batmak üzere olan tekne için İtfaiye ekipleri seferber oldu Bartın'da batmak üzere olan tekne için İtfaiye ekipleri seferber oldu
Kaynak: AA

Altınordu, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Altınordu Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Bartın'a yardım gönderdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 18:07:52. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Altınordu Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Bartın'a yardım gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement