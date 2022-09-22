Son dakika haber | ARNAVUTKÖY'DE FACİANIN UCUZ ATLATILDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber | ARNAVUTKÖY'DE FACİANIN UCUZ ATLATILDIĞI KAZA KAMERADA

22.09.2022 09:36

Son dakika gündem haberi... Okul yolundaki öğrenci manav reyonu ile araç arasında kaldı, kadınlar kaçtı.

Okul yolundaki öğrenci manav reyonu ile araç arasında kaldı, kadınlar kaçtı.

Taylan ERGÜN/ - ARNAVUTKÖY'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, marketin manav reyonuna çarparak durabildi. İki kadın kaçarak ezilmekten son anda kurtulurken, manav tezgahı ile araç arasında kalan bir öğrenci ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak bir marketin manav reyonuna çarptı. Yolda yürüyen 2 kadın kaçarak, hafif ticari aracın kendilerine çarpmasından saniyelerle kurtulurken, okula giden bir öğrenci ise araç ile manav tezgahı arasında kalıp savruldu. Kaza sonrası hafif yaralanan öğrenci, hastanedeki kontrolünün ardından taburcu edildi.

Mahalle esnafı Mustafa Gürler, "Ben duyunca üzüldüm yoldan geçen bir araba çocuğa çarpmış duyunca çok üzüldük. Bu yolda sıkıntı yaşıyoruz. Burada sürekli insanlar geçiyor ve yoldan geçen araçlar çok tehlikeli geçiyor. Burası okul geçidi önlem alınması gerekiyor. Kasis, yaya geçidi veya ışık konularak önlem alınmalı. Özellikle iş çıkışı ve okul çıkışlarında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor bu konuda tabii vatandaşların da duyarlı olup araçlarını yollara park etmemesi gerekiyor. Yola park edilen araçlar alanları daralttığı için çocuklar rahat hareket edemiyorlar" dedi.

Kaza anı ve sonrasında panik güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin bir anda yoldan çıktığı, iki kadının kaçarak kıl payı kurtuldukları ve araç ile tezgah arasında kalan öğrencinin savrulduğu görülüyor. Kaza sonrası yaşanan panik de kameraya yansıyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber | ARNAVUTKÖY'DE FACİANIN UCUZ ATLATILDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | ARNAVUTKÖY'DE FACİANIN UCUZ ATLATILDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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