Son dakika haberi! Arnavutköy'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Arnavutköy'de, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında, camiler ve taksilerde denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri, cuma namazı öncesi camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.

Ekipler denetim sırasında cami girişleri ve içerisinde sosyal mesafeye uymaları ve maske kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

Öte yandan, Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri cuma namazına gelen vatandaşlara, tek kullanımlık seccade ve maske dağıttı.

Vatandaşlara "maske ve sosyal mesafe" uyarısı

Arnavutköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de taksilere yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Taksileri durduran trafik ekipleri, sürücü ve yolcuları sosyal mesafeye uymaları ve maske kullanması konusunda uyardı. Taksilerin evraklarını da inceleyen ekipler, evrakları eksik olan taksileri bağlayarak otoparka çekti.

Denetlenen taksi şoförlerinden Ali Yıldız, yapılan uygulama ve denetimlerden memnun olduğunu ifade etti. Müşterilerine maske ve dezenfektan kullanımı konusunda uyarılarda bulunduğunu dile getiren Yıldız, "Taksilerimiz devamlı dezenfekte edilmekte. Müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Her şeyden önce sağlık önemli. Hepimiz sağlığımıza dikkat edelim." diye konuştu.