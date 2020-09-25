Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile Acarlar Polis Merkezi Amirliği ekipleri Acarlar Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler evde yaptığı aramada 30 gram metamfetamin ile hassas terazi geçirdi.
Operasyonla ilgili İ.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:53 - Kaynak: AA
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