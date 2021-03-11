Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), kesintisiz enerji çalışmaları kapsamında bu yıl yaklaşık 616 milyon lira değerinde yatırım yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da sürdürülebilir ve kaliteli enerjinin sürekliliğini sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemenin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar da gerçekleştiren Başkent EDAŞ, geçen yıl kesintisiz elektrik dağıtımı için 411 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Şirket, şebekenin güçlendirilmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla 2020'de 120 bin 66 adet aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirirken, 10 bin 102 adet pano, 9556 adet trafo, 583 adet dağıtım merkezi ve 6 bin 413 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şebeke yatırımlarına devam eden Başkent EDAŞ, 2021'de yaklaşık 616 milyon lira değerinde yatırım yapacak.