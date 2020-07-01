Son dakika haberi! Babasının ölümüne neden oldu, 5 yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Babasının ölümüne neden oldu, 5 yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi

Son dakika haberlerine göre KONYA'da, kavga sırasında boğazından bıçaklayarak yaraladığı babası Ömer T. (47) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmail T. (23), 'Kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 5 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

KONYA'da, kavga sırasında boğazından bıçaklayarak yaraladığı babası Ömer T. (47) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmail T. (23), 'Kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 5 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

Olay, 20 Ocak Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında, Meram ilçesine bağlı Harmancık Mahallesi Nisan Sokak'ta meydana geldi. İsmail T. ve babası Ömer T. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail T., babasını bıçakla boğazından yaraladı. Ömer T., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ömer T.'nin 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

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Ailesinin isteği üzerine organları bağışlanan Ömer T.'nin kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ile korneaları ambulans helikopterle Antalya'ya gönderildi. Kalp, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde G.A.'ya (30), karaciğer Z.Ü.'ye (50), böbrekleri ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki D.Ş. (29) ile M.P.'ye (49) nakledildi.

'BIÇAKLA ÜVEY ANNEMİN VE KARDEŞİMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ'

Polis tarafından gözaltına alınan İsmail T. ifadesinde, "Babam eve alkollü geldi. Bana, üvey anneme ve diğer çocuklara hakaretler etti. Cebinden bıçak çıkardı. Bıçakla kardeşim ve üvey annemin üzerine yürüdü. Küçük çocukların üzerine de yürüyünce, babama müdahale ederek elindeki bıçağı aldım. Babam uzaklaşsın diye bıçağı sallamaya başladım. Kardeşim beni durdurmaya çalışırken salladığım bıçak babamın boynuna isabet etti. Niyetim babamı yaralamak değildi. Kanamasını durdurmak için boğazına havlu koyup, 112'yi aradım ve ambulans talep ettim. Ambulans babamı hastaneye götürdü. Ben de eve gelen polislere teslim oldum. Bıçakla üzerime gelen, hakaret edip, tahrik eden babamdan şikayetçiyim" dedi.

5 YIL CEZA VERİLİP TAHLİYE EDİLDİ

Sevk edildiği adliyede tutuklanan İsmail T., Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında da "Babam sürekli alkol alırdı. Küfürler etti. Bıçakla üzerime yürüdü. Elindeki bıçağı alıp, sallamıştım. Amacım sadece korkutmaktı. Ancak bıçak boğazına geldi. Öldürme gibi bir kastım yoktu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, İsmail T.'yi 'Kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma' suçundan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından haksız tahrik indirimi yaparak, cezayı 5 yıla indirip, tutuklu sanığı tahliye etti.


kavga, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Babasının ölümüne neden oldu, 5 yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi - Son Dakika

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