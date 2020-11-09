Son dakika haberi: Bağlar ilçesinde kamulaştırma kararı alınan yapıların yıkımı gerçekleşti - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Bağlar ilçesinde imara engel teşkil eden yapıların yıkımı yapılıyor.

Medine Bulvarında yer alan yapıların yıkımı, belediyeye ait iş makineleriyle gerçekleştirilerek, alan imara uygun hale getirildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Beyoğlu, "Medine Bulvarı genişletme çalışmaları kapsamında imar yolunda kalan ve kamulaştırma kararı alınan yapıların yıkımı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla devam ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bağlar'ı modern bir yerleşim alanı haline getirmekte kararlıyız." dedi.

Beyoğlu, ilçe genelinde kaçak yapılaşma ile mücadelelerinin devam ettiğini kaydetti.