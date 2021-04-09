Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (2)

09.04.2021 15:18
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (2), System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre MANAVGAT VE SERİK ZİYARETİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya programı kapsamında, Manavgat'ta AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

MANAVGAT VE SERİK ZİYARETİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya programı kapsamında, Manavgat'ta AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Ziyarette partililere, AK Parti hükümetlerinin son 18 yılda yaptığı çalışmaları anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde son 18 yıldır ülkemizde dünya ölçeğinde çok büyük işleri bir bir tamamladık. Ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler yapmaya devam ediyoruz. Antalya da bunlardan nasibini oldukça alıyor. İnşallah çok önemli, devam eden projelerimiz var; bunları da bir an önce bitirip hayata geçireceğiz" dedi.

PİDECİ DÜKKANINI AÇTIBakan Karaismailoğlu, Manavgat'ın ardından geldiği Serik ilçesinde, Merkez Camii'nde cuma namazı kıldı. Namazın ardından yürüyerek, belediyeye giden Karaismailoğlu, esnafı selamladı. Bu sırada açılış için hazırlıkların yapıldığı pideci dükkanına geçerek, kurdele kesen Karaismailoğlu, "Pide salonunun açılışına hep birlikte şahit oluyoruz. Cumanın bereketi, ramazan öncesi böyle bir işletmenin açılışı hayırlara vesile olur. Bol kazançlı ve bereketli, hayırlı işler diliyorum" diye konuştu. İşletme sahibi İsmail Ertosun ise "Dualarım kabul oldu. Tesadüfen bugün iş yerimizin açılışına bakanımız katıldı. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık" dedi.Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Aputkan, ziyarette Karaismailoğlu'na Serik bıçağı hediye etti.Bakan Karaismailoğlu, basına kapalı ziyaretin ardından Antalya'ya hareket etti.Mithat ABAKAN- Ömer KARÇA- Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT- SERİK (Antalya),

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (2)
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (2)

Hisarcık, Manavgat, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: Başarılı yatırımlarımızdan Antalya da hak ettiği payı alıyor (2) - Son Dakika


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