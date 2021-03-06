Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum temaslarda bulundu

Son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'a 100 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'a 100 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırılacağını söyledi. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bartın'a gelen Bakan Kurum'u, Valilik ziyaretinde Vali Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı karşıladı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Kurum, ardından Vali Güner ile makamında görüştü. Bakan Kurum, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Güner, milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Akın, AK Parti İl Başkanı Kalaycı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşların bölge müdürlerinin katılımıyla Bartın Valilik Salonu'nda İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.

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