Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızı acımasız bir katille eş tutmak acziyet göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızı acımasız bir katille eş tutmak acziyet göstergesidir. Filistinli kardeşlerimize ve dünyadaki bütün masumlara kol kanat geren Cumhurbaşkanımız her daim zalimin karşısında durmuştur. Buna mazlumun döktüğü gözyaşı şahit, milletimiz şahit, dünya şahit, Allah şahit" açıklamalarında bulundu. - ANKARA