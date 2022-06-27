Son dakika haberi: Bakan Kurum, sel baskını yaşanan Kastamonu'ya gidiyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bakan Kurum, sel baskını yaşanan Kastamonu'ya gidiyor

27.06.2022 20:33
Son dakika haberi: Bakan Kurum, sel baskını yaşanan Kastamonu'ya gidiyor

Edinilen son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Lizbon'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal ederek, sel baskınından etkilenen Kastamonu'ya gideceği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Lizbon'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal ederek, sel baskınından etkilenen Kastamonu'ya gideceği bildirildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kurum, 27 Haziran- 1 Temmuz'da "Okyanusumuzu Kurtarın, Geleceğimizi Koruyun" temasıyla Lizbon'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal etti.

Bakan Kurum, incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'da sel baskınından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Kurum, sel baskını yaşanan Kastamonu'ya gidiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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