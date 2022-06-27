Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Lizbon'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal ederek, sel baskınından etkilenen Kastamonu'ya gideceği bildirildi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kurum, 27 Haziran- 1 Temmuz'da "Okyanusumuzu Kurtarın, Geleceğimizi Koruyun" temasıyla Lizbon'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal etti.
Bakan Kurum, incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu'da sel baskınından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Bakan Kurum, sel baskını yaşanan Kastamonu'ya gidiyor - Son Dakika