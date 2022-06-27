Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kurum, 27 Haziran- 1 Temmuz 'da "Okyanusumuzu Kurtarın, Geleceğimizi Koruyun" temasıyla Lizbon'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'un, Lizbon'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı programını iptal ederek, sel baskınından etkilenen Kastamonu 'ya gideceği bildirildi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Bakan Kurum, sel baskını yaşanan Kastamonu'ya gidiyor - Son Dakika

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