Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Traktör sürücüsü Aydeniz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralı Keçecioğlu da yine aynı hastanede tedavi altına alındı.

Evyapan ve Mert'in cesedi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazada, otomobildeki Duygu Evyapan ve Sinem Mert olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Keçecioğlu ise yaralandı.

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