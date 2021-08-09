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Son dakika haberi... Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden genç doktor adayı Bilge Toker'in babası, kızını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden genç doktor adayı Bilge Toker'in babası, kızını anlattı Açıklaması

09.08.2021 13:46
Son dakika haberi... Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden genç doktor adayı Bilge Toker'in babası, kızını anlattı Açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında yaşamını yitiren kişilerden 24 yaşındaki tıp öğrencisi Bilge Toker'in, tıp fakültesi son sınıf öğrencisi olduğu ve staj gördüğü Düzce'den memleketi Ayvalık'a gelmek üzere otobüse bindiği ortaya çıktı.

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında yaşamını yitiren kişilerden 24 yaşındaki tıp öğrencisi Bilge Toker'in, tıp fakültesi son sınıf öğrencisi olduğu ve staj gördüğü Düzce'den memleketi Ayvalık'a gelmek üzere otobüse bindiği ortaya çıktı.

Bir dönem Ayvalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinde bulunan baba Hüseyin Toker, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Kızının bu yıl 6'ncı sınıfa geçerek intern (ön hekim) olduğunu dile getiren Toker, şöyle konuştu:

"Diplomasını almak kısmet olmadı yavruma. İçinde bulunduğumuz yaz döneminde staj çalışmalarına başlamışlardı. Çocuğum orada çalışıyordu, nöbet tutuyordu. Nöbet durumuna göre, aynı yerde çalıştığı kendisi gibi intern bir kız arkadaşıyla tatil amaçlı Ayvalık'a geliyorlardı. Otobüs kazasında kızım hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı. Bandırma'dan da arkadaşları buraya gelecekti ve burada üç kız arkadaş tatil yapacaklardı ama olmadı."

Toker, kızının tıp eğitimi nedeniyle çok çalıştığını, zor bir süreç geçirdiğini vurguladı.

Hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Toker, "Bu mesleği intern olarak kısa bir süre önce yapmaya başlamıştı, bundan dolayı da çok mutluydu ama ne yazık ki bu mutluluğu uzun sürmedi yavrumun." dedi.

Bilge Toker'in tıp doktoru ablası İlke Toker Önder ise kardeşinin çok iyi bir insan olduğunu anlattı.

Çevresindeki herkesin onu çok sevdiğini kaydeden Önder, "Çok ama çok cana yakındı. Allah gani gani rahmet eylesin. Şu anda diyebilecek başka bir şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Genç doktor adayının cenazesi, Ayvalık'ta bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Balıkesir'de dün, OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine seyir halindeki Zonguldak- İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yaralanan 17 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Son dakika haberi... Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden genç doktor adayı Bilge Toker'in babası, kızını anlattı Açıklaması
Son dakika haberi... Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden genç doktor adayı Bilge Toker'in babası, kızını anlattı Açıklaması
Son dakika haberi... Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden genç doktor adayı Bilge Toker'in babası, kızını anlattı Açıklaması
Son dakika haberi... Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden genç doktor adayı Bilge Toker'in babası, kızını anlattı Açıklaması
Son dakika haberi... Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden genç doktor adayı Bilge Toker'in babası, kızını anlattı Açıklaması

Tıp Fakültesi, Balıkesir, Ayvalık, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden genç doktor adayı Bilge Toker'in babası, kızını anlattı Açıklaması - Son Dakika


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